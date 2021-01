Pôr-do-sol realça beleza de formação rochosa em praia de Torres

Depois do temporal antecededido por nuvens assustadoras encobrindo o céu, no fim de semana do dia 16, o Litoral Norte foi presenteado por um fim de dia nesse domingo (24) que desmotiva qualquer um a deixar a beira do mar. Na Praia da Cal, em Torres, o degradê de tons de laranja e amarelo e ainda o azulado na moldura do céu foi registrado na imagem de Mariana Hause (foto). O painel multicolorido ajudou a modelar a silhueta do Morro das Furnas, que integra a formação rochosa que é marca registrada da faixa mais próxima da vizinha Santa Catarina. Na praia, areia vazia. Veranistas que vêm ocupando os espaços, sob o alerta de usar máscara e manter o distanciamento devido à pandemia, já haviam se recolhido.