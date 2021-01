Carreata por vacinação e contra o governo federal percorre ruas em Porto Alegre

Mais de 2 mil carros e cerca de 6,5 mil pessoas, segundo os organizadores, participaram no sábado (23) à tarde de uma, em Porto Alegre. O ato, promovido pela Associação Mães e Pais pela Democracia (AMPD), contou com apoio de cerca de 20 movimentos, partidos políticos, sindicatos e outras associações representativas de categorias de trabalhadores e estudantes. O comboio saiu por volta das 16h30min do Largo Zumbi dos Palmares, na região central da cidade, e percorreu ruas dos bairros Bom Fim, Centro e Moinhos de Vento. Cerca de 150 motociclistas e ciclistas e centenas de pessoas a pé acompanharam o percurso, que teve mais de 3 horas de duração, até o retorno ao ponto de partida. Com faixas e cartazes de repúdio à gestão da pandemia pelo governo federal e em defesa de vacinação maciça contra a Covid-19, o grupo defendeu ainda o impeachment do presidente da República. O evento ocorreu também eme cidades gaúchas.