Surfand Brasil arrecada R$ 200 milhões e tem gaúchos como principais interessados

Uma das praias preferidas pelos gaúchos em Santa Catarina, Garopaba terá uma nova atração para quem gosta de praticar esportes durante o verão. Com 30% das obras concluídas, a inauguração da Surfland Brasil — resort que contará com 464 mil metros², sendo 300 mil de área preservada e 278 apartamentos, além de oferecer opções voltadas ao surfe, principal foco do empreendimento, e ao lazer, como quadras de futebol, beach tênis e espaço fitness, entre outros — está prevista para dezembro de 2022. Nas vendas do negócio, o Rio Grande do Sul é o segundo estado que mais adquiriu apartamentos, totalizando 21% das 2.600 vendas realizadas desde maio de 2019, resultando na arrecadação de R$ 200 milhões.