Após polêmica, nova reitora da UFPel é empossada em Brasília

Tomou posse nesta quarta-feira (20), em Brasília, a nova reitora da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Isabela Andrade. A professora, que atuava como diretora do Centro de Engenharias da Universidade, foi a segunda colocada na lista tríplice da instituição, mas. Em protesto à decisão do presidente da República,com o primeiro colocado no processo eleitoral, professor Paulo Ferreira Júnior. A reitora foi empossada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e destacou o trabalho coletivo que será implementado. “Assumo hoje como reitora da UFPel em defesa da autonomia universitária, para que o projeto escolhido por nossa comunidade seja implementado nos próximos quatro anos”, disse. A transmissão do cargo na UFPel ocorrerá na sexta-feira (22) à tarde.