BM recebe 53 viaturas semiblindadas e bombeiros 4 ambulâncias do governo gaúcho

A Brigada Militar (BM) recebeu, na manhã desta quarta-feira (20), 53 viaturas semiblindadas pelo governo do Rio Grande do Sul. O investimento do executivo, que chegou a R$ 11,7 milhões, também resultou na entrega de quatro ambulâncias ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS). O ato aconteceu no Parque Marinha do Brasil, em Porto Alegre, onde o governador Eduardo Leite (PSDB) e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Viera Jr., estiveram presentes. Os veículos são camionetas Hilux e representam os primeiros automóveis com proteção balística adquiridos pelo Estado. Eles irão circular nas 11 cidades gaúchas definidas como prioridades no combate ao crime. Já as ambulâncias serão encaminhadas para Novo Hamburgo, São Leopoldo, Alvorada e Cachoeirinha.