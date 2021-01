Capitólio se prepara para posse de Joe Biden e Kamala Harris

A contagem regressiva para um dos eventos mais esperados do ano pelos americanos está perto de acabar. Faltando dois dias para a posse do presidente eleito Joe Biden e da vice-presidente Kamala Harris,por apoiadores do presidente que sai, Donald Trump, ganhou bandeiras americanas e recebe as devidas atenções para a organização para a posse. Ainda assim o momento é cercado de tensão. Nesta segunda-feira (18), a cerimônia de ensaio do rito que oficializará o novo presidente precisou ser adiada, mesmo com todos os preparativos feitos. Toda a preocupação é efeito do clima de tensão que se instaurou quando fumaça foi vista nos arredores dos prédios. A ação teria sido provocada por causa de um incêndio iniciado em um acampamento de pessoas sem teto que vivem próximo ao Capitólio. A Guarda Nacional reforçou a segurança na região.