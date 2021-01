Havan inaugura mais uma loja no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul vai ganhar a 11º loja da Havan. Desta vez Capão de Canoa, no Litoral Norte, será sede do novo empreendimento. A rede já possui filiais nas cidades de Caxias do Sul, Erechim, Gravataí, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Viamão e Guaíba. Ainda em processo de obras, a tradicional fachada da casa branca, como característica das lojas, conta com 8 mil metros quadrados, além de estacionamento próprio e área de alimentação. Também não ficará de fora a réplica da Estátua da Liberdade, marca registrada da loja. Localizado na Estrada do Mar (Rodovia Nelson Gonçalves, 3200), o estabelecimento terá funcionamento das 9h às 22h, de segunda a domingo. Cerca de 150 novos empregos foram gerados neste empreendimento. A Havan pretende expandir a rede no Estado e novas lojas já estão previstas, mas ainda sem data de abertura.