Prefeitura faz mutirão de limpeza na Orla do Guaíba

Apesar da pandemia de coronavírus, a prefeitura de Porto Alegre promoveu neste sábado (16) um mutirão de limpeza na Orla do Guaíba, que se estendeu desde o Museu Iberê Camargo até o estádio Beira-Rio. A ação contou com a presença do prefeito, Sebastião Melo, da primeira-dama, Valéria Leopoldino, do vice-prefeito, Ricardo Gomes, secretários municipais, servidores do DMLU e voluntários (no total, cerca de 50 participantes). O grupo concentrou os esforços no trecho atrás do Anfiteatro Pôr do Sol, local onde foram recolhidas duas toneladas de resíduos descartados irregularmente e acumulados junto à foz do Arroio Dilúvio. Conforme a prefeitura, a coleta do lixo depositado de forma indevida pela população custa cerca de R$ 2 milhões aos cofres do município todos os meses. Durante o mutirão foram recolhidos materiais como colchão, cadeiras, pneus e até bicicleta.