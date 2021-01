Painéis de energia solar são instalados em granjas de suínos e aves

A busca de energias renováveis tem ganhando força no Brasil. Uma das alternativas amplamente conhecida é a energia solar, agora também aposta da BRF. A multinacional de alimentos quer instalar 50% de fontes limpas ou renováveis de energia nos próximos 10 anos. Com a campanha "Sustentabilidade - Nossas Ambições", a campanha busca incentivar e conscientizar os produtores a instalação de painéis solares nas granjas (foto). O projeto inicial para o início de 2021 prevê a implantação em um grupo de produtores integrados que atendem a companhia em Santa Catarina e no Paraná. A empresa firmou uma parceria com o Banco do Brasil que irá disponibilizar R$ 200 milhões em limites de crédito para financiar investimentos na instalação de painéis de energia solar nas granjas.