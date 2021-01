Goleada do Santos decreta 3ª final brasileira da história da Libertadores

Uma final à brasileira. Pela terceira vez na história, a Libertadores terá uma final entre duas equipes brasileiras,que no placar agregado eliminou o River Plate por 3 a 2, e ao Santos (foto), que depois de empatar com o Boca Juniors em La Bombonera,Antes, São Paulo x Athletico-PR (2005) e Inter x São Paulo (2006) protagonizaram as decisões brasileiras do torneio. Será a quarta vez na história da competição que dois clubes do mesmo país se enfrentam. Em 2018, Boca x River fizeram a maior final de todos os tempos. Além de ser um clássico nacional, Santos e Palmeiras formam grande rivalidade no estado de São Paulo. Enquanto o Peixe buscará ser tetra da Libertadores e se tornar o maior campeão brasileiro na competição continental, o Porco quer o bi.