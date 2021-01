Eduardo Leite entrega reforço de novos leitos de UTI no litoral Norte

Com o avanço da pandemia do coronavírus, novos leitos vem sendo abertos e reativados. O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite esteve nesta quarta-feira (13) no Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, para a entrega de mais 10 leitos de UTI SUS. É a segunda vez, desde o início da pandemia, que o hospital recebe reforço na estrutura hospitalar. Outros 10 leitos haviam sido liberados em abril do ano passado. A ampliação de leitos no Litoral Norte chega a 135%. O governador também esteve em Cruz Alta na manhã desta quarta para a abertura de 10 leitos no Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta. A inauguração nos hospitais faz parte da ação do governo, com a abertura ou reativação de 100 leitos de UTI SUS , iniciada nesta semana.