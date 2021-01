Soldados de Guarda Nacional dos Estados Unidos fazem segurança do Capitólio

Após a demonstração de violência exacerbada por parte de apoiadores do presidente Trump, com a invasão no Capitólio, na semana passada,

A segurança do Congresso dos Estados Unidos foi reforçada para votação do impeachment do presidente Donald Trump . Milhares de soldados de Guarda Nacional estão nas ruas de Washington e no interior do prédio do Capitólio nesta quarta-feira (13). São cerca de 15 mil soldados. Muitos dormiram dentro do prédio para garantir maior proteção. Também foram instaladas novas cercas e adotadas outras medidas de segurança ao redor da área da capital dos EUA.enquanto os parlamentares realizavam a sessão de ratificação da vitória de Joe Biden nas eleições, o centro do poder na maior economia global busca se precaver para não ter nenhuma repetição das cenas recentes patrocinadas por apoiadores de Trump.