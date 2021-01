Pulseiras de identificação com QR Code são distribuídas no litoral gaúcho

Para garantir a segurança dos pequenos e dos idosos na temporada de veraneio, a campanha “A família tá on”, iniciativa de empresas em parceria com as equipes de Salva Vidas do litoral gaúcho, vai distribuir mais 10 mil pulseiras de identificação com a tecnologia QR Code para famílias nas prais. A ação, que acontece todos os sábados, começou com as praias de Capão da Canoa, Atlântida e Xangri-Lá. A campanha vem como forma de auxiliar e tornar mais rápido o reencontro de menores ou vulneráveis perdidos na praia. O cadastro para o uso do QR Code da pulseira é simples, basta o nome, idade, informações do responsável, telefone para contato e a guarita mais próxima. Ao acionar a câmera do smartphone para leitura do código localizado na pulseira, é possível ter acesso aos dados cadastrados, além de facilitar o contato via WhatsApp com os responsáveis.