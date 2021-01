Trabalhadores da Ford protestam após montadora anunciar saída do Brasil

O anúncio do fim da produção da montadora Ford no Brasil, onde opera há mais de um século, repercute e gera protestos. O comunicado da norte-americana foi nessa segunda-feira (11) com previsão de encerramento de três plantas ao longo de 2021. Em Camaçari, na Bahia, onde fica a unidade que chegou a ser cogitada para ser construída em Guaíba, no Rio Grande do Sul, trabalhadores se reuniram, na sede da montadora para protestar desde as 6h. Sob chuva, os trabalhadores permaneceram no ato. A maioria usava uniforme azul da empresa. Representantes de sindicatos discursaram sobre os impactos e formas de reverter o fechamento das fábricas da Ford. Depois da manifestação na fábrica, o grupo seguiu em carreata para o Centro Administrativo de Camaçari.