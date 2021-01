Maior nevasca em 50 anos deixa Madri irreconhecível e paralisa a cidade

A maior tempestade de neve dos últimos 50 anos deixou Madri, capital da Espanha, irreconhecível neste fim de semana. Agências de meteorologia do País estimam que caiu entre 25 cm e 50 cm de neve na cidade. A mudança na paisagem pela nevasca severa ocasionou também transtornos.e centenas de motoristas ficaram presos em seus veículos. Parques e o aeroporto de Madri foram fechados, enquanto os ônibus públicos e a coleta de lixo foram suspensos. A Gran Via, uma das avenidas mais movimentadas, foi tomada de esquiadores que deslizavam sobre a neve acumulada na pista. Outros usaram a nevasca anormal para fazer snowboard e fazer bonecos de neve. Além da capital, outras cinco regiões do centro do país ficaram em alerta vermelho devido à neve intensa.