Novo trecho duplicado da BR-116 é liberado no Rio Grande do Sul

Mais um trecho duplicado da BR-116, no trajeto da rodovia entre Guaíba e Pelotas, foi finalizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A nova extensão faz parte do lote 3 das obras no Rio Grande do Sul. O traçado de 21,8 quilômetros, do km 351,34 ao km 373,22, fica entre Sentinela do Sul e Tapes. Segundo o Dnit, estão sendo duplicados 211,2 quilômetros, divididos em nove lotes. Com a etapa entregue, a extensão duplicada chega a 121,9 quilômetros. O projeto de duplicação beneficia diretamente 12 municípios da região Sul. Os militares do 1º Batalhão Ferroviário de Lages são responsáveis pela conclusão de 50,8 quilômetros dos lotes 1 e 2 da duplicação. O presidente Jair Bolsonaro chegou a visitar as áreas de obras em dezembro passado. Em 2019, ele anunciou mais recursos para trechos executados pelos militares.