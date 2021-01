Jardim do Dmae reabre ao público após 10 meses fechado em Porto Alegre

Conhecido por ser um lugar ideal para relaxar, tirar belas fotos e proporcionar lazer aos porto-alegrenses e turistas, o jardim do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), onde funciona a Estação de Tratamento de Água (ETA) no bairro Moinhos de Vento,. Fechado desde março, o local deixou de receber visitações logo que o Rio Grande do Sul começou a enfrentar a. Agora, o acesso terá regras de ocupação, sendo permitido apenas a presença de 40 pessoas. O uso obrigatório de máscaras e o controle dos protocolos de segurança também fazem parte das regras. Já os piqueniques e os ensaios fotográficos não estão permitidos por enquanto. Placas foram instaladas no local para alertar sobre as restrições. As visitas ao jardim podem ser feitas segunda-feira a domingo, das 8h às 18h.