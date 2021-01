Melo se reúne com representantes do Pacto Alegre para debater continuidade do projeto

Em reunião na manhã de quinta-feira (7), o prefeito Sebastião Melo (MDB) e o vice Ricardo Gomes (DEM) receberam Geraldo Jotz, pró-reitor de Inovação e Relações Institucionais na Ufrgs, os secretários Fernando Matos, do Gabinete de Inovação, e Gustavo Ferenci, da Transparência e Controladoria e Marcello Beltrand, do gabinete do prefeito, para discutirem os resultados do Pacto Alegre. A iniciativa busca colocar Porto Alegre na rota da inovação através de ações voltadas para o desenvolvimento da cidade. Durante o encontro, os coordenadores do projeto Luiz Carlos Pinto e Jorge Audy deram um feedback aos representantes de universidades e gestores públicos. Para Melo, “o Pacto Alegre é um projeto para a cidade que está dando certo e precisa ser mantido".