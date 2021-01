Melo visita obra no trecho 3 da Orla do Guaíba, prevista para entrega em agosto

O trecho 3 da Orla do Guaíba, em obras, após o consórcio ACA/RGS ter vencido a licitação de revitalização do espaço, recebeu na tarde desta quinta-feira (7) a visita do prefeito Sebastião Melo e do vice-prefeito Ricardo Gomes. Com 63% das obras já concluídas, a previsão de entrega da Orla revitalizada é até o final de agosto deste ano. São 1,6 km de extensão entre o Arroio Dilúvio e o Parque Gigante. A revitalização vai proporcionar aos gaúchos novos espaços de lazer. Serão 27 quadras esportivas, estruturas para à prática de esportes, ciclovia, arborização e três bares. A, com 6.268 metros quadrados, também faz parte dos novos atrativos da Orla do Guaíba. Foram investidos mais de R$ 50,6 milhões no projeto. Os recursos são da Cooperação Andina de Fomento (CAF) e do Fundo da Iluminação Pública.