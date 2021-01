Políticos criticam invasão de apoiadores pró-Trump ao Capitólio

Diversas autoridades da política dos Estados Unidos se manifestaram a respeito dasede do Congresso norte-americano que fica em Washington, capital do país.vice dee quem coordenava a sessão que certificaria a vitória de Joe Biden nas eleições, falou que o ataque ao "Capitólio não será tolerado e os envolvidos serão processados em toda a extensão da lei”.No dia 20 de janeiro, o democrata tomará posse na Casa Branca. O ex-presidente norte-americano Barack Obama divulgou um comunicado chamando os atos de "uma desonra e vergonha para o país". Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro ecoou as acusações de fraudes nas eleições norte-americanas, mesmo sem haver qualquer prova até o momento.