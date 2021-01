No mês da Visibilidade Trans, Centro Administrativo do RS ganha luzes rosa e azul

Iluminada com as cores azul e rosa, a fachada do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), onde fica a popular "rampa de skate" de Porto Alegre e que sede da maior parte das secretarias estaduais, celebra o Janeiro Lilás, mês em que se busca conscientizar a população a respeito da visibilidade trans. Realizada pelas secretarias estaduais da Cultura, através da Assessoria de Diversidade, e de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), por meio da Coordenadoria de Diversidade Sexual, a ação visa a estimular as pessoas a conhecerem mais as questões envolvendo identidade de gênero, além de combater a violência sofrida pela população transexual e travesti. As cores azul e rosa estão presentes na bandeira do orgulho transgênero.