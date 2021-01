Melo reabre portões do Mercado Público fechados há 10 meses

Dois portões do prédio do Mercado Público de Porto Alegre que ficaram fechados por 10 meses, desde a eclosão da pandemia em março de 2020, foram reabertos nesta terça-feira (5). O ato teve autoridades, como o prefeito Sebastião Melo, e mercadeiros. Os acessos liberados ficam na avenida Mauá e na Praça Parobé. Agora os quatro portões estão abertos. O primeiro decreto da atual gestão para a pandemia alterou limites para o mercado e permitiu fluxo de clientes sem restrição da capacidade, mas estipulou até 50% do número de atendentes nas bancas. Adriana Kauer, presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), diz que a medida atende ao pedido para equiparar o local a outros estabelecimentos considerados essenciais. Adriana garante que os cuidados, com aferição da temperatura e álcool gel nos acessos, serão redobrados. Melo, e o vice-prefeito, Ricardo Gomes, foram aplaudidos por mercadeiros ao percorrerem as bancas.