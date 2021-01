Santa Casa de Porto Alegre faz primeiro transplante de 2021

O Bloco Cirúrgico de Transplantes do Hospital Dom Vicente Scherer, do complexo da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, realizou o seu primeiro transplante de 2021 já nas primeiras horas do novo ano. Com inicio às 7h30min do dia 1º de janeiro, a cirurgia durou três horas e 40 minutos e foi concluída com êxito. Uma paciente de 51 anos, portadora de insuficiência renal crônica, foi a receptora de um novo rim. Desde a largada de 2021, a Santa Casa realizou cinco transplantes de órgãos (quatro rins e um fígado) até a tarde desse domingo (3). Em 2020, o hospital realizou 482 transplante de órgãos. No Brasil, mais de 40 mil pessoas aguardam por um transplante e uma única doação pode salvar a vida de até oito pessoas.