Nova fachada do Aeroporto de Porto Alegre está quase pronta

A nova fachada do Aeroporto de Porto Alegre, antigo Aeroporto Internacional Salgado Filho, está quase pronta. As cores azul, cinza e branco já estão delineando a nova fisionomia da Terminal de Passageiros (TPS), na zona norte da Capital. A reforma, que começou em março de 2020, da fachada está na reta final. "A estrutura já está pronta e os painéis de fibrocimento aplicados. No momento, estão faltando os acabamentos como coroamento da fachada e cantoneiras de alumínio". explica a Fraport Brasil, concessionária do complexo aeroportuário. A previsão é concluir a nova fachada em janeiro. A Fraport está investindo R$ 5,3 milhões na remodelação, que não é obrigação pelo contrato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).