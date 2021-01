Em 2 semanas, Israel já vacinou mais de 10% de sua população contra o coronavírus

Duas semanas após iniciar a vacinação contra o novo coronavírus, Israel já imunizou mais de 10% de sua população total. Em relação ao grupo de maior risco, a inoculação já supera os 50% dos cidadãos. O país quer vacinar a maioria dos seus nove milhões de habitantes até o início da primavera, que começa entre abril e maio. O início da vacinação se deu com profissionais de saúde e aqueles com mais de 60 anos, em 20 de dezembro, após receber os primeiros carregamentos da vacina da Pfizer, e até o último sábado, o país havia administrado 12,59 doses por 100 de seus habitantes, de acordo com o grupo de pesquisa Our World In Data, da Universidade de Oxford. Dados compilados pela Universidade Johns Hopkins mostram que Israel teve 438.372 casos de covid-19 e 3.412 mortes em decorrência da doença.