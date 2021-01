Praias gaúchas lotadas na largada de 2021 lembram verão de 2020 sem pandemia

Quem chega à orla de uma das praias mais disputadas de Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, não diz que a pandemia enfrenta novo recrudescimento, considerado mais grave, com riscos de contaminação elevados. Veranistas sem máscara e aglomerados na areia mostram que os cuidados não foram com os veranistas para a beira do mar. A cena é flagrada na Praia da Cal, com o testemunho do belo morro das Furnas, uma das beldades naturais da região. Também em Capão da Canoa a lotação na orla reforça que frequentadores ignoram regras da região. Em Torres, há placas com alertas sobre distanciamento e proteção. A prefeitura da cidade diz que houve fiscalização para dispersar grupos na beira-mar na passagem do dia 31 de dezembro para este 1 de janeiro. Número reduzido de fiscais limita a ação. Nesta segunda-feira (4), haverá reforço das equipes, diz a administração, coma chegada de contratados.