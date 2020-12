Gramado implementa sistema cicloviário para melhorar mobilidade nos bairros

O bairro Mato Queimado, em Gramado, na serra gaúcha, ganhou um sistema cicloviário nesta quarta-feira (30). O local foi sinaliado com um trecho total de 5,9 quilômetros. Parte do sistema é composto de 2,1 quilômetros com faixa bidirecional (em cada sentido) e 4 quilômetros unidirecional, exclusivo para ciclistas. A ciclovia ainda vai receber finalização, para melhor sinalização da pista. As ciclofaixas fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana do município, desenvolvidas desde 2018. Elas são de uso exclusivo dos ciclistas e contam com sistema de interligação por outros trechos cicloviários implantados no Centro, bairro Planalto e Bavária. Outra faixa também foi implantada na Avenida do Trabalhador, na Várzea Grande. As ciclovias e ciclofaixas buscam melhorar a mobilidade urbana e tornar mais seguro o trânsito para quem utiliza bicicletas como meio de transporte.