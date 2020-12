Bairro Restinga, em Porto Alegre, ganha nova pista de skate

O bairro Restinga, na Zona sul de Porto Alegre, recebeu nesta semana uma das pistas de skate mais modernas do Estado. Com 674 metros quadrados, o espaço teve seu projeto doado pela Federação Gaúcha de Skate, na modalidade street, com obstáculos e bastante usada em parques ao ar livre. A obra - localizada na avenida Macedônia - foi fiscalizada na manhã desta quarta-feira (30) pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior. O valor total de repasse, pela Caixa Econômica Federal, foi de R$ 783.168,75, com R$ 71.362,01 de contrapartida do Município. “Essa pista vai trazer para a gente um lado positivo muito grande. É importante demais para nós, que enfrentamos uma violência grande na região, para os moradores, e um incentivo aos jovens e adolescentes”, disse a skatista e educadora social Claudisséia Santos, que vive no bairro.