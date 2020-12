Trânsito flui bem na ERS-118 duplicada e nem lembra passado de congestionamento

Pode até ser que o período entre Natal e Ano Novo tenha influenciado, mas o trânsito fluindo bem na ERS-118 duplicada não deixa nenhuma saudade dos tempos de congestionamento que infernizavam a vida dos motoristas. A rodovia é uma das principais ligações do Vale do Sinos com o Litoral Norte, conectando Sapucaia do Sul (BR-116) à BR-290 (freeway). Pintura nova nas faixas e a sinalização de placas indicam acessos no traçado. A entrega do trecho, após uma espera de 14 anos, ocorreu na semana passada . O único contratempo está no caminho de quem vem de Sapucaia do Sul. Não é possível seguir pela alça logo após o viaduto que conecta a BR-448 (vindo de Porto Alegre) com a ERS-118, passando por cima da 116. Os motoristas precisam andar mais um pouquinho e tomar a avenida Luiz Pasteur, que desemboca na Rodovia do Parque (448). Falta sinalização para indicar que este é o caminho, o que cabe ao Dnit, por ser rodovia federal.