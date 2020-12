O Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí (Sinmgra/RS) e a General Motors do Brasil realizaram um ato simbólico na planta da montadora, em Gravataí, com o objetivo de refletir sobre os graves problemas enfrentados pelos milhares de trabalhadores e compatriotas que perderam seus entes queridos para a Covid-19. O ato também denunciou o racismo estrutural que mata vidas negras e pediu o fim da violência e abusos contra as mulheres e os homossexuais.