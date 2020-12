Explosão em fábrica deixa oito mortos e 30 feridos no Paquistão

A explosão de uma caldeira deixou oito mortos e 30 feridos em uma fábrica de gelo no Paquistão. O acidente ocorreu nessa terça-feira (22) e causou estragos na infraestrutura do espaço e falta de luz no populoso bairro New Karachi, na cidade de Karachi. A explosão foi intensificada devido à presença de alguns produtos químicos em alguns tonéis da fábrica. De acordo com a polícia, 50 pessoas trabalhavam no local no dia do acidente. Segundo autoridades e testemunhas, uma parte grande da caldeira foi arremessada aos ares e caiu a mais de 200 metros do local, destruindo outras unidades industriais e residenciais da área.