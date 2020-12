Moradores da zona norte de Porto Alegre recebem praça revitalizada

Moradores da zona norte de Porto Alegre possuem uma nova opção de lazer ao ar livre. A Praça São Geraldo, no bairro São Geraldo, localizada na avenida Ceará, teve as obras de qualificação concluídas nesta semana pela prefeitura da Capital. Sob o valor estimado de R$ 787.809,00, a revitalização da praça incluiu uma atenção especial à acessibilidade, com a construção de oito rampas e a colocação de piso podotátil (piso perceptível para as pessoas com deficiência visual). Além disso, quadras de futebol society e beach tennis são opções esportivas. Gangorra, ponte de correntes, escorregador e gira-gira são algumas das atrações do espaço infantil do local. As obras foram fiscalizadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams).