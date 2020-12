Santa Cruz levanta título inédito e garante vaga na Copa do Brasil

Uma partida decidida nos pênaltis garantiu, pela primeira vez, a participação do Futebol Clube Santa Cruz em uma competição nacional. O Galo foi a campo contra o São José na tarde desta terça-feira (22), no Estádio Passo D'areia São José, em Porto Alegre, e garantiu o Troféu Ibsen Pinheiro e uma vaga na Copa do Brasil de 2021. O Santa Cruz havia vencido a disputa anterior por 3 a 1 e perdeu pelo mesmo placar no jogo de volta, levando a decisão para os pênaltis e deixando a final ainda mais acirrada. A vitória do Santa Cruz veio por 4 a 3 nas penalidade sobre o São José. A Copa FGF teve participação de 11 times gaúchos, que tiveram de seguir condições desportivas e sanitárias específicas para fazer parte da competição.