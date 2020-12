Doze anos depois, D'alessandro faz sua última partida pelo Inter no Beira-Rio

Terceiro jogador do Inter com maior número de jogos (516), 92 gols marcados e títulos da Copa Sul-Americana, Libertadores e Recopa. Esses são só alguns dos números que expressam os 12 anos de Andrés Nicolás D'alessandro no Internacional. No sábado (19), o ídolo colorado entrou em campo pela última vez no Beira-Rio, no final do segundo tempo,Logo após a partida, o argentino recebeu uma série de homenagens, acompanhado de sua família. A partir de 1º de janeiro, a camisa 10 alvirrubra ficará vaga. Apresentado de forma oficial no dia primeiro de agosto de 2008, D'ale chegou usando o número 15 nas costas, virando o 10 com a saída de Alex. Aos 39 anos, o destino do craque segue incerto, ainda sem um anúncio oficial de propostas formalizadas.