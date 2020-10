Homenagens a professor de história decapitado tomam as ruas na França

A França foi tomada, nesse domingo (18), por tributos e homenagens aoapós mostrar charges do profeta Maomé a estudantes. Samuel Paty foi assassinado na última sexta-feira (19) nas proximidades da escola em que trabalhava na comuna Conflans-Sainte-Honorine, ao noroeste de Paris. O suspeito, refugiado da Chechênia, foi morto a tiros pelas autoridades francesas, que iniciaram uma investigação antiterrorismo. No domingo, os manifestantes tomaram as ruas de Paris, na Praça da República (foto), e diversas outras cidades - como Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Marseille, Lille e Bordeaux. Muitos seguravam cartazes com "Eu sou Samuel" e "Eu sou Charlie", fazendo alusão ao ataque terrorista ao jornal Charlie Hebdo, que publicava charges de Maomé. Para o islamismo, Maomé é o mais recente e último profeta do Deus de Abraão, considerado uma das figuras mais importantes desta religião.