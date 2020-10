Inter estreia camisa rosa em alusão ao Outubro Rosa

Esgotada nas lojas físicas e no site da fornecedora oficial do Inter, a camisa rosa foi um sucesso de vendas. Lançada na terça-feira (13), a camisa que tem como causa principal o, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama, teve seu primeiro lote de vendas esgotado em apenas um dia. Foram 4 mil unidades disponibilizadas, e a alta procura fez a direção procurar a Adidas a fim de negociar uma nova produção. A estreia da camisa também pode ser outro fator a ser considerado pela direção colorada na hora de tentar conversar com a fornecedora esportiva do clube.contribuiu para aumentar a áurea da camisa, assim como para tratar ainda mais do Outubro Rosa, já que Porto Alegre é a capital com maior número da casos de câncer de mama do Brasil.