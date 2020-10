Porto Alegre tem primeiro evento-teste com participação de público

, a 4ª SindExpo foi aberta nesta sexta-feira (16), no Centro de Eventos da Fiergs. O evento, que congrega também o 1° Congresso Gaúcho AssosindicosRS, se estende até domingo (18), e conta com 35 estandes de empresas ligadas ao setor de condomínios. A preparação do espaço, que poderá receber até 500 participantes por dia, considera rígidos cuidados e protocolos de segurança e higienização (foto) para garantir a proteção dos participantes. Os protocolos aprovados pela prefeitura incluem limitação de duração por turno, controle de acessos, aferição da temperatura, marcação de assentos e registro de participantes para rastreabilidade. O controle dessas ações está sendo feito por equipe da prefeitura. Esse é opromovido na cidade para capacitar o setor às normas de saúde e segurança em tempos de Covid.