Polícia Federal faz treinamento operacional na região portuária de Rio Grande

A Polícia Federal (PF) realizou, nesta sexta-feira (16), exercícios simulados para testar a eficácia do Plano de Segurança Portuária em Rio Grande. Os policiais federais simularam o acesso não autorizado ao terminal portuário para verificar o cumprimento dos protocolos de segurança. Também foi feito uma simulação de neutralização de ação criminosa na instalação portuária, com técnicas específicas para esse tipo de intervenção policial, além de um exercício simulado para ameaça de bomba. Foram utilizadas uma embarcação, viaturas e um veículo antibombas para o treinamento completo, que foi feito em conjunto com a Marinha do Brasil, Receita Federal, representante do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Autoridade Portuária e ANTAQ, órgãos que compõem a Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (CESPORTOS/RS), e o TECON Rio Grande. Simulações semelhantes já aconteceram nos portos de Santos (SP), Paranaguá (PR), Itajaí (SC) e Fortaleza (CE), para identificar vulnerabilidades e melhorar o sistema de segurança.