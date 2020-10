Placas de rua ganham cor rosa em Porto Alegre em ação sobre o câncer de mama

Importantes ruas de Porto Alegre receberam placas adesivadas em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização para a prevenção contra o câncer de mama. A ação espalhou sinalizações na cor rosa em 50 esquinas da Capital. A campanha é uma parceria entre a prefeitura de Porto alegre e o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama), Imobi, Clear Channel, Libbs, Moinhos de Vento e Oncotrata. Durante todo o mês, os prédios públicos estarão iluminados na cor e relógios de rua também irão exibir mensagens da campanha. Devido à pandemia do novo coronavirus , a tradicional Caminhada das Vitoriosas será substituída por uma carreata no dia 31 de outubro, com saída do Parcão e chegada na Usina do Gasômetro, das 16h às 18h.