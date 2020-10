Ex-jogador Tinga participa de ação do Dia das Crianças na Restinga

O ex-jogador de futebol Tinga participou de ação uma solidária para o Dia das Crianças na Restinga, em Porto Alegre. A ação, em parceria com as marcas Bibi e Tintas Killing, entregou doações para as ONGs que atuam no bairro da zona Sul da Capital. As crianças receberam calçados da Bibi, que vinham acompanhados de mensagens colocadas dentro das caixas de sapatos. Foram entregues 1,9 mil pares para crianças de 0 a 9 anos. Eles foram levados até as casas das crianças que são atendidas pelas associações. Também foram doadas máscaras para que os pequenos sigam se protegendo durante a pandemia do novo coronavírus. Ainda como parte da ação social, a praça Esplanada foi revitalizada no final de setembro por meio da doação de mais de 260 litros em produtos. Kits com bandejas, pincéis e rolos foram disponibilizados pela Tintas Killing, possibilitando a pintura de bancos, postes e demais áreas.