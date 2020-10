Apple anuncia o lançamento de quatro versões do iPhone 12

A Apple anunciou nesta terça-feira (13) quatro versões da nova geração de iPhones e o HomePod Mini, alto-falante voltado a ecossistemas conectados. Foram lançados o iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro (na foto, apresentado pelo CEO da gigante de tecnologia, Tim Cook) e Pro Max. O diferencial do aparelho em relação aos anteriores está na tela OLED, na tecnologia 5G e na tela de Ceramic Shield (vidro com um substrato de cerâmica), que promove até 12 vezes mais resistência a quedas. A versão padrão está disponível nas cores preta, branca, azul, vermelha e verde. Com divergências além do tamanho, os iPhones 12 Pro e Max contam com três câmeras em vez de duas, o que permite maior entrada de luz e consequente enquadramento e zoom óptico de maior qualidade. Também trazem o sensor LiDAR, que permite o escaneamento de objetos e ambientes para Realidade Virtual. Já a versão Mini tem as mesmas funcionalidades do iPhone 12 e é considerada o menor celular com 5G do mundo.