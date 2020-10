Explosão de tanque de combustível causa incêndio e deixa mortos em Beirute

Bombeiros e equipes de resgate evacuaram pessoas de seus apartamentos na madrugada desta sexta-feira (9) após um tanque de combustível explodir no bairro de Tariq al-Jdide, em Beirute, no Líbano. A explosão seguida de incêndio vitimou quatro pessoas. A cidade, que é o maior e principal porto marítimo do país, já havia passado por dois episódio semelhantes neste ano. O pior deles, em agosto,que estava estocada na região portuária há seis anos e "sem medidas preventivas". A grande explosão deixou 190 mortos e mais de 6 mil feridos. Casas e prédios próximos ao porto ficaram totalmente destruídos. Em setembro, outra explosão que teria começado em um armazém de óleo e pneus causou pânico na cidade.