Aniversário de 80 anos de John Lennon é celebrado em Nova Iorque

O Empire State, em Nova Iorque, foi iluminado em homenagem. A ponta do prédio de 443 andares ficou azul na noite de quinta (8), um dia antes do aniversário oficial, comemorado nesta sexta (9). O filho de Lennon, Sean Ono Lennon, acendeu as luzes do arranha-céu ao anoitecer. A comemoração ainda coincide com a divulgação de um novo álbum, produzido pela esposa Yoko Ono Lennon e o filho. Com o título Gimme Some Truth: The Ultimate Mixes, o disco recolhe 36 músicas solo do artista, que foram remixadas do zero para melhorar a qualidade sonora. Aos 40 anos, no dia 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi assassinado em frente à própria casa, em Nova Iorque. O ex-Beatle, mesmo após a morte, continua a influenciar fãs e a cultura pop até hoje.