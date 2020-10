Empresa fabricante de máscaras doa 3 mil unidades rosas ao IMAMA

Em uma ação com dupla finalidade, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul - IMAMA recebeu 3 mil máscaras de TNT na cor rosa e 7 mil na cor branca visando a proteção à Covid-19 e à conscientização ao câncer de mama no Estado pelo Outubro Rosa . A doação de 10 mil unidades do equipamento de proteção individual (EPI) foi realizada pela Texstan, empresa fabricante do EPI localizada em Novo Hamburgo. Na foto, a diretora do IMAMA Maira Caleffi (e), recebe as doações dos diretores da Texstan Gustavo Fleck, Felipe Ferrari e Cesar Salomão Shaffer nessa quarta-feira (7). A empresa tem como objetivo produzir 100 mil unidades de máscaras na cor rosa neste mês, o que, segundo Ferrari, mostra o desejo da Texstan de se engajar "na campanha de conscientização para a prevenção do câncer de mama".