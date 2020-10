Parque temático Snowland abre loja no Aeroporto de Porto Alegre

Parque temático localizado em Gramado, na serra gaúcha, o Snowland inaugura, nesta quinta-feira (8), uma loja no Aeroporto de Porto Alegre. A unidade (foto), batizada de Snowland Magic, fica na área de desembarque do aeroporto e oferece pacotes para passeios pelo parque - cujas atrações incluem cenários com neve real e esportes como patinação no gelo e snowboard -, rotas de passeio pela região serrana do Estado, além de souvenirs temáticos do parque e da cidade de Gramado. Considerado o único, o Snowland já recebeu mais de 2,5 milhões de visitantes desde sua inauguração, em 2013. A abertura da nova loja ainda marca os sete anos do início das atividades do parque. Para celebrar a nova loja e o aniversário, será realizado nesta quinta-feira um evento no formato drive-in no estacionamento do aeroporto. Os convidados poderão conhecer os personagens do Snowland, assistir a um show e ao filme de animação "Pé Pequeno".