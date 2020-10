Trincheira da Cristóvão Colombo ganha retoques finais e reabre nesta quinta

Uma das obras esperadas pelos porto-alegrenses desde a Copa do Mundo de 2014, a trincheira da avenida Cristóvão Colombo , que cruza por baixo da Terceira Perimetral, recebeu pintura e está pronta para reabrir ao trânsito às 9h desta quinta-feira (8). A ligação faz parte do pacote de mobilidade da Copa , que serviria para melhorar o escoamento do trânsito. Na região da Perimetral, serviria para completar uma das grandes e últimas intervenções viárias da Capital. Outra trincheira, na A da Plínio Brasil Milano, não sairá . Faltavam, para a etapa deste quinta, acabamento, recuperação de placas de concreto, instalação das barreiras de proteção e construção de uma das alças de acesso à avenida, sentido bairro-centro. Ainda faltarão detalhes nos acessos às ruas General Couto de Magalhães e Marquês do Pombal. A obra está 98% pronta.