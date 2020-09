Estátua da Mafalda em Buenos Aires recebe homenagens após morte de Quino

A morte do, comoveu o mundo todo nesta quarta-feira (30). Como parte das homenagens, a tradicional estátua da Mafalda, sua principal personagem, recebeu flores dos fãs do cartunista no bairro de San Telmo, em Buenos Aires (foto). A estátua da garotinha sentada em um banco mede 80 centímetros e é ponto turístico da capital portenha, onde está instalada desde 2009. Quinho tinha 88 anos e faleceu de complicações após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na semana passada. A informação foi confirmada pelo seu editor, Daniel Divinsky. Nessa terça, dia 29 de setembro, a personagem completou 56 anos. A personagem esteve presente em quase duas mil tirinhas e era famosa pelo senso crítico para as injustiças sociais.