Movimento Black Lives Matter protesta durante debate presidencial nos EUA

Enquanto os presidenciáveis norte-americanos Donald Trump e Joe Biden estavamnessa terça-feira (29), representantes do movimento Black Lives Matter (foto) protestavam nos arredores do prédio onde os candidatos estavam. Cerca de 500 pessoas se reuniram em Ohio, entre o Wade Oval e o Museu de Arte de Cleveland, nas proximidades do Case Western Reserve University, onde ocorreu o primeiro debate presidencial do ano,. Jornais locais relatam que o grupo de manifestantes, composto por opositores de Trump, segurava cartazes com mensagens como "todas as vidas não podem importar até que vidas negras importem". Este é o primeiro protesto de grandes proporções a acontecer desde maio, quando uma demonstração levou à danificação de propriedades e mais de cem prisões.