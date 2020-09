Confronto territorial entre Armênia e Azerbaijão deixa dezenas de mortos

Um confronto entre a Armênia e o Azerbaijão deixou dezenas de mortos entre o último domingo (27) e esta segunda-feira (28). Os dois países disputam o controle da região montanhosa de Nagorno-Karabakh há décadas. De acordo com a AFP, os balanços incompletos apontam 69 mortes. Este é o conflito mais violento desde 2016, quando pelo menos 200 pessoas morreram. Nagorno-Karabakh é reconhecida como parte do Azerbaijão, mas tem sido controlada por armênios desde o fim da guerra em 1994 - que deixou milhares de mortos e milhões forçados a deixarem suas casas. As novas tensões começaram no domingo, com tanto a Armênia como o Azerbaijão atacando um ao outro. Outros países temem que a disputa envolva as potências vizinhas, como a Turquia, a Rússia e o Irã. A estabilidade na região é importante devido aos gasodutos e oleodutos que percorrem a área.