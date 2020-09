Trump vai a velório de Ruth Bader Ginsburg e é vaiado durante homenagens

No segundo dia de homenagens à juíza da Suprema Corte norte-americana Ruth Bader Ginsburg, a multidão que estava no lado de fora do local prestando suas condolências recebeu o presidente Donald Trump e a primeira-dama com vaias e gritos “vote contra ele” e “expulse-o com o voto”. O presidente, no entanto, permaneceu em silêncio., aos 87 anos, devido a um câncer de pâncreas. Ruth Bader Ginsburgtinha grande importância para os liberais, principalmente por fazer parte de um tribunal conservador e por pautar a luta pela igualdade de gênero no país. Ela foi a segunda mulher a integrar o tribunal máximo da Justiça nos Estados Unidos e havia sido nomeada em 1993 pelo então presidente presidente Bill Clinton com um recorde de votos no Senado. Trump deve anunciar a escolha do novo magistrado no próximo sábado (26).